Екс-меру Ірпеня, який балотується в Раду, анонсували підозру

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П'ятниця, 19 липня 2019, 08:08

Генеральна прокуратура підготувала підозру екс-меру Ірпеня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку, її планують вручити 19 липня.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк", - написала вона і виклала фото повістки.

 

Карплюку підготували підозру у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київщині, лише суцільна економіка", - відзначила Сарган.

Сам Карплюк напередодні називав інформацію про підготовку йому підозри фейком.

"Кандидату в народні депутати України по 95 округу Володимиру Карплюку не вручали, не оголошували повідомлення про підозру у вчиненні жодних злочин. Інформація про це є провокацією з боку політичних опонентів, поширена виключно у ЗМІ та не підтверджена на сайті Генпрокуратури України", - написав він у Facebook.

Нагадаємо:

  • У 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир (загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році.
  • У серпні 2017 року меру Ірпеня Володимиру Карплюку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 ККУ: нібито на чолі ТОВ "Сарафан" Карплюк, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.
  • У грудні 2017 року прокурор Київської області повідомив Карплюку про нові підозри: за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації).
  • Також меру інкримінують ч. 1 ст. 205 (придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
  • 24 липня 2018 року Володимир Карплюк заявив, що складе повноваження міського голови і готуватиметься до парламентських виборів.

Українська правда

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Теми: Київська область Генпрокуратура


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