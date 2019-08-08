Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-голова НКРЕКП відреагував на підозру у справі "Ротердам+"

Четвер, 8 серпня 2019, 19:18

Джерело: Дмитро Вовк у Facebook

Дмитро Вовк, колишній голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відреагував на повідомлення про підозру від детективів Національного антикорупційного бюро у так званій справі "Ротердам+".

Пряма мова: Справа "Роттердам+" є розкрученою медійно-юридичною бульбашкою. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором та вибиванням доказів під обвинувачення.

Оскільки з публічними обвинувальними виступами керівники НАБУ зайшли далеко ще у 2017 році - визнати нікчемність та безперспективність розслідування на 3 рік дозволити вони собі не можуть. Саме тому і вирішили оголошувати підозри, замість закриття справи.

Деталі: Екс-голова НКРЕКП заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег і готовність захищати репутацію Комісії.

Що передувало: 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку.

Розслідування встановило, що Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія: 

  • Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.
  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
  • Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • Детективи НАБУ не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах. У НАБУ вважають, що керівництво НКРЕКП запровадило схему в інтересах групи приватних теплогенеруючих компаній.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: