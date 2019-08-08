Екс-голова НКРЕКП відреагував на підозру у справі "Ротердам+"

Джерело: Дмитро Вовк у Facebook

Дмитро Вовк, колишній голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відреагував на повідомлення про підозру від детективів Національного антикорупційного бюро у так званій справі "Ротердам+".

Пряма мова: Справа "Роттердам+" є розкрученою медійно-юридичною бульбашкою. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором та вибиванням доказів під обвинувачення.

Оскільки з публічними обвинувальними виступами керівники НАБУ зайшли далеко ще у 2017 році - визнати нікчемність та безперспективність розслідування на 3 рік дозволити вони собі не можуть. Саме тому і вирішили оголошувати підозри, замість закриття справи.

Деталі: Екс-голова НКРЕКП заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег і готовність захищати репутацію Комісії.

Що передувало: 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку.

Розслідування встановило, що Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія: