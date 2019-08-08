Затримання екс-президента Киргизстану: з'явилося відео

Джерело: "Радіо Свобода"

ЗМІ опублікували відео затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в його резиденції.

Деталі: Силовики затримали екс-президента у четвер, 8 серпня. Він вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.

Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники екс-президента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

Цьому передувала поліційна операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного зі силовиків.

Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді.

На відео містяться кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади у своєму домі серед добре озброєних прихильників, після чого він здався.

Запис зробила помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.

Передісторія: Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.

Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.

8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану.

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