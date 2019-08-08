Затримання екс-президента Киргизстану: з'явилося відео
Джерело: "Радіо Свобода"
ЗМІ опублікували відео затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в його резиденції.
Деталі: Силовики затримали екс-президента у четвер, 8 серпня. Він вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.
Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники екс-президента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.
Цьому передувала поліційна операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного зі силовиків.
Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді.
На відео містяться кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади у своєму домі серед добре озброєних прихильників, після чого він здався.
Запис зробила помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.
Передісторія: Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.
Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.
8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану.
Нагадаємо:
- Атамбаєв керував Киргизстаном з 2011 по 2017 рік і став першим президентом, який добровільно залишив посаду після першого терміну.
- 27 червня 2019 року парламент Киргизстану проголосував за позбавлення Атамбаєва недоторканності і статусу екс-президента, що дозволило залучити його до кримінальної відповідальності.
- Атамбаєва підозрюють у корупції під час реконструкції ТЕЦ Бішкека і незаконному звільненні "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Крім того, за даними журналістів, екс-президент приховав у декларації свої земельні ділянки.
- Атамбаєв вважає, що піддається політичному переслідуванню, а всі звинувачення на свою адресу називає "нісенітницею".