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Укроборонпром збирається покращувати американські катери Island

П'ятниця, 9 серпня 2019, 13:15

Джерело: прес-служба "Укроборонпрому"

Дослідно-проектний центр кораблебудування, що входить до "Укроборонпрому", розпочав розробку варіанту модернізації вживаних патрульних катерів Island, які у вересні 2018 року США передали Військово-морським силам України.

Текст повідомлення: "Модернізація катерів буде направлена на максимальне підвищення бойової ефективності. Наразі фахівцями підприємства вже отримано необхідну технічну документацію щодо катерів, яка дозволяє здійснити модернізацію із використанням усіх можливостей Island… Ми готуємо пропозиції, і у найближчий час вони будуть надані командуванню Військово-Морських сил".

Деталі: У центрі кораблебудування кажуть, що вирішили здійснити модернізацію з власної ініціативи.

Роботи планують доручити Миколаївському суднобудівному заводу.

Зазначається, що остаточний варіант модернізації патрульних катерів буде прийнято після того, як ВМС України отримає широкий практичний досвід застосування Island.

Чому це важливо: Раніше програма "Схеми" провела розслідування і дізналася від своїх джерел у Пентагоні та Сенаті США, що Україна "опирається" передачі озброєних катерів Island нібито з меркантильних мотивів керівництва держави. Зокрема через завод "Кузня на Рибальському", бенефіціарами якого є тодішній президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко і який постачає українському флоту свої катери.

У командуванні ВМС України назвали "перекрученим" це розслідування та заявили, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру "грає на руку агресору".

 

Передісторія:

  • У вересні 2018 року в американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island ("Айленд") Україні.
  • Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
  • Під час церемонії передачі ВМС України 2 патрульних катерів типу "Айленд" віце-адмірал США Майкл Макалістер заявив, що американська Берегова охорона використовує ці судна з 1986 року і вони є "важливим елементом у забезпеченні безпеки". "Я впевнений, що ці кораблі також відслужать чудову службу у Військово-морському флоті України. В умілих руках ці катери є багатосторонніми і дуже ефективними. Їхній персонал може допомагати при стихійних лихах, захисті життів на морі та оборонних операціях", - підкреслив він.

Українська правда

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Теми: УкроборонпромСШАзброятранспорт
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