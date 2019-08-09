Зеленський і Трамп матимуть дві нагоди для спілкування – Тейлор

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 13:55

Джерело: Укрінформ

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор заявляє, що дата офіційного візиту президента України до США ще не визначена, але Володимир Зеленський і Дональд Трамп зможуть поспілкуватися у Варшаві та Нью-Йорку.

Пряма мова: "Ми знаємо про дві нагоди, де обидва президенти будуть присутні. Обидва президенти мають бажання поспілкуватися за обох цих нагод – і у Польщі, і в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у президентів будуть ще й інші нагоди для зустрічі і спілкування, але, крім цих двох, ми ще не визначилися з конкретними іншими".

Деталі: Разом з тим, за словами Тейлора, дата офіційного візиту Зеленського до США ще не узгоджена, хоча "такий план загалом є". Наразі триває узгодження графіків двох президентів, які є дуже напруженими.

Передісторія:

  • У червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом.
  • 1 вересня лідери багатьох країн, в тому числі президенти України та США, приїдуть до Польщі на заходи у зв’язку з 80-річчям початку Другої світової війни.

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Теми: Зеленський Трамп Польща


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