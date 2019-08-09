Зеленський і Трамп матимуть дві нагоди для спілкування – Тейлор

Джерело: Укрінформ

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор заявляє, що дата офіційного візиту президента України до США ще не визначена, але Володимир Зеленський і Дональд Трамп зможуть поспілкуватися у Варшаві та Нью-Йорку.

Пряма мова: "Ми знаємо про дві нагоди, де обидва президенти будуть присутні. Обидва президенти мають бажання поспілкуватися за обох цих нагод – і у Польщі, і в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у президентів будуть ще й інші нагоди для зустрічі і спілкування, але, крім цих двох, ми ще не визначилися з конкретними іншими".

Деталі: Разом з тим, за словами Тейлора, дата офіційного візиту Зеленського до США ще не узгоджена, хоча "такий план загалом є". Наразі триває узгодження графіків двох президентів, які є дуже напруженими.

Передісторія: