Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, передає Укрінформ.

За його словами, 1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Також чиновник відмітив, що "Триває робота над деталями цього візиту".

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