Трамп приїде сьогодні до Польщі
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.
Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, передає Укрінформ.
За його словами, 1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.
Також чиновник відмітив, що "Триває робота над деталями цього візиту".
Нагадаємо:
- Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливості візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua