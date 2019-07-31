Трамп в кінці літа приїде до Польщі
Середа, 31 липня 2019, 02:58
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.
Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, передає Укрінформ.
За його словами, 1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.
Також чиновник відмітив, що "Триває робота над деталями цього візиту".
Нагадаємо:
- Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливості візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому.