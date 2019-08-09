Одесу накрив шторм, гроза підбирається і до Києва

Джерело: пост синоптика Наталки Діденко у Facebook, "Думская"

На Одеську область насунувся атмосферний фронт із сильними зливами, грозами і шквалами.

Пряма мова: "Хто зараз на Одещині - насунувся серйозний атмосферний осередок. Можливі сильні зливи, грози, навіть шквали і град. Обережно! Особливо у прибережних зонах. Постежте за дітьми".

Деталі: За словами синоптика, до Києва також підбирається дощ з грозою, але не так загрозливо, як на Півдні. Також дощі з грозами можливі на Заході.

В мережі вже з'явилося відео негоди, яка налетіла на Одесу.

Що відбулося раніше: Одна людина загинула і одна дитина отримала травми у результаті негоди, яка пронеслася у Рівненській області 8 серпня.

Крім цього: По обіді 8 серпня столицю та Київську область накрили злива з грозою та град, у результаті чого дороги перетворилися на річки, а підземні пішохідні переходи затопило. Сильний вітер повалив кілька дерев.