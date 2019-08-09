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В ОПЗЖ сподіваються, що тепер їм дістануться хоч якісь комітети

П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:46

Джерело: коментар Нестора Шуфрича журналістам.

Партія "Опозиційна платформа – За життя" претендує на керівництво в парламентських комітетах, які традиційно вважаються "опозиційними".

Пряма мова: "Безумовно, ми заявили, що будемо в опозиції до коаліції. Ми очікуємо, які будуть пропозиції коаліції.

Є комітети, які повинні очолювати представники коаліції..

Що стосується кандидатур на посади голів комітетів, які традиційно в європейських парламентах вважаються опозиційними, – бюджетний комітет, комітет свободи слова, регламентний комітет, комітет із контролю над роботою правоохоронних органів, рахункова палата, антимонопольний комітет – то, звісно, ми ці питання повинні будемо обговорювати з тими фракціями, які також заявлять про свою опозиційність".

Деталі: Шуфрич перед засіданням підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання зазначив, що поки лише ОПЗЖ заявила, що на 100% перебуває в опозиції.

"При цьому наш принцип: усе, що буде запропоновано коаліцією для того, щоб у країні люди жили краще, буде нами підтримано. Усе, що буде у нас викликати сумнів, ми будемо критикувати. При цьому кожен раз будемо пропонувати свій варіант", – заявив він.

Про прем'єр-міністра: "Ми не будемо підтримувати кандидатуру прем'єр-міністра, хто б не був запропонований. Це функція коаліції".

Про недоторканність: "Ми підтримуємо принцип зняття недоторканності з депутатів, президента і суддів".

Про попередню ВР: "Попередні 5 років ми працювали в опозиції, не маючи жодного представництва в органах управління Верховної Ради. Починали четвертими, закінчили другими. А ті, які тоді не дали нам можливість працювати в опозиції і виконувати контрольні функції, як це передбачено регламентом, сьогодні взагалі ледве пролізли в парламент".

Передісторія:

  • 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
  • За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій: "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
  • При цьому президентська партія отримала рекордну кількість мандатів: разом із "мажоритарниками" фракція "Слуги народу" складатиме 254 депутати.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаОПЗЖ
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