Некерований BMW влетів у маршрутку на Житомирщині: десятки постраждалих

Джерело: поліція Житомирської області

На Житомирщині автомобіль BMW втратив керування і виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з маршрутним мікроавтобусом. Внаслідок ДТП травми отримали 24 людини.

Деталі: Аварія сталася 9 серпня вдень поблизу села Тетерівка Житомирського району на автошляху "Житомир-Чернівці".

Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Житомира, під час обгону виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування легковиком. Через це машина виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen LT35D сполученням "Житомир-Хмельницький".

Після зіткнення автомобіль "БМВ" загорівся. У результаті ДТП 24 людини були доставлені до медичних закладів, 12 з них госпіталізовані, серед них 3 дітей.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

У зв'язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди рух автошляхом "Житомир-Чернівці" тимчасово ускладнений, організовано об'їзд.