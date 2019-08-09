Некерований BMW влетів у маршрутку на Житомирщині: десятки постраждалих

25056 переглядів
П'ятниця, 9 серпня 2019, 16:59

Джерело: поліція Житомирської області

На Житомирщині автомобіль BMW втратив керування і виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з маршрутним мікроавтобусом. Внаслідок ДТП травми отримали 24 людини.

Деталі: Аварія сталася 9 серпня вдень поблизу села Тетерівка Житомирського району на автошляху "Житомир-Чернівці".

Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Житомира, під час обгону виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування легковиком. Через це машина виїхала на смугу зустрічного руху,  де зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen LT35D сполученням "Житомир-Хмельницький".

Після зіткнення автомобіль "БМВ" загорівся. У результаті ДТП 24 людини були доставлені до медичних закладів, 12 з них госпіталізовані, серед них 3 дітей.

 

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

У зв'язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди рух автошляхом "Житомир-Чернівці" тимчасово ускладнений, організовано об'їзд.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП надзвичайна подія транспорт авто Житомир


powered by lun.ua
Матеріали за темою
П'яний поліцейський на авто збив жінку, за справу взялося ДБР 6 серпня 2019, 14:18
В Одеській області в ДТП загинув 7-річний хлопчик 5 серпня 2019, 02:51
У Чернівецькій області в ДТП постраждали п'ятеро людей, в тому числі 8-річна дитина 5 серпня 2019, 01:30
Усі новини
Головні новини
Рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років
Під Києвом чоловік отримав 7 вогнепальних – підозрюваних затримали
Стрілець із Ель-Пасо зізнався, що "цілився" у мексиканців
Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
Усі новини
Досвід

Як я провів місяць на Антарктиді

тест

Наскільки добре ви знаєте котів?

пояснює Супрун

Чи викликають негативні емоції рак?