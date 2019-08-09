Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Некерований BMW влетів у маршрутку на Житомирщині: десятки постраждалих

П'ятниця, 9 серпня 2019, 16:59

Джерело: поліція Житомирської області

На Житомирщині автомобіль BMW втратив керування і виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з маршрутним мікроавтобусом. Внаслідок ДТП травми отримали 24 людини.

Деталі: Аварія сталася 9 серпня вдень поблизу села Тетерівка Житомирського району на автошляху "Житомир-Чернівці".

Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Житомира, під час обгону виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування легковиком. Через це машина виїхала на смугу зустрічного руху,  де зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen LT35D сполученням "Житомир-Хмельницький".

Після зіткнення автомобіль "БМВ" загорівся. У результаті ДТП 24 людини були доставлені до медичних закладів, 12 з них госпіталізовані, серед них 3 дітей.

 

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

У зв'язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди рух автошляхом "Житомир-Чернівці" тимчасово ускладнений, організовано об'їзд.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПнадзвичайна подіятранспортавтоЖитомир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: