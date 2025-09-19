Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Житомирі на пішохідному переході на смерть збили прокурора

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 вересня 2025, 12:33
У Житомирі на пішохідному переході на смерть збили прокурора
фото прокуратури

Поліцейські розслідують загибель прокурора в ДТП у Житомирі і просять відгукнутися свідків і очевидців події.

Джерело: поліція Житомирщини, Офіс генпрокурора

Деталі: Близько 19:30 18 вересня у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході наїхав на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та, на жаль, помер у лікарні.

Реклама:

Водія – 23 річного житомирянина – затримали.

Поліцейські звертаються до громадян із проханням надати важливу інформацію.

Дослівно: "Якщо ви стали очевидцем події, проїжджали повз та маєте записи з відеореєстратора, або володієте іншими даними, що можуть допомогти слідству, просимо звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області (м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати за номерами (0412) 40-74-31, +38 (068) 688-73-35 чи 102".

ДТПЖитомирпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
ДТП
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яну ДТП співробітника
Поліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
У Харкові 14-річний водій втрапив у ДТП: через це покарали його матір
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: