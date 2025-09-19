У Житомирі на пішохідному переході на смерть збили прокурора

Поліцейські розслідують загибель прокурора в ДТП у Житомирі і просять відгукнутися свідків і очевидців події.

Джерело: поліція Житомирщини, Офіс генпрокурора

Деталі: Близько 19:30 18 вересня у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході наїхав на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та, на жаль, помер у лікарні.

Водія – 23 річного житомирянина – затримали.

Поліцейські звертаються до громадян із проханням надати важливу інформацію.

Дослівно: "Якщо ви стали очевидцем події, проїжджали повз та маєте записи з відеореєстратора, або володієте іншими даними, що можуть допомогти слідству, просимо звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області (м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати за номерами (0412) 40-74-31, +38 (068) 688-73-35 чи 102".