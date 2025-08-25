Поліція: Фермери на Житомирщині з 2021 року вирощували зерно на ділянках з радіацією

Кілька фермерів у Житомирській області займалися сільським господарством на земельній ділянці площею понад 3000 гектарів, яка відноситься до радіаційно небезпечних.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Дослівно: "У 2021 році селищний голова незаконно передав у користування фермерським господарствам радіаційно небезпечні земельні ділянки загальною площею понад 3 000 гектарів, які є державною власністю.

Відповідно до висновків судових експертиз ці земельні ділянки є радіаційно небезпечними та відносяться до зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать державі.

Земля використовувалася для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу. Зернові культури продавали по всій території держави без проведення обов`язкового дозиметричного контролю постачалась. Відтак державі завдано збитків на суму 6,6 мільйона гривень".

Фото поліції

Деталі: Селищному голові ОТГ, землевпоряднику селищної ради, трьом директорам фермерських господарств та колишньому депутату селищної ради повідомили про підозру.

Їм інкримінують кілька статей ККУ, серед яких зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельних ділянок, а також порушення вимог режиму радіаційної безпеки, вчинених організованою групою та групою за попередньою змовою.

Слідство також перевіряє обставини незаконної передачі радіаційно небезпечних земель протягом 2022 року.