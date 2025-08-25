Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція: Фермери на Житомирщині з 2021 року вирощували зерно на ділянках з радіацією

Олександр ШумілінПонеділок, 25 серпня 2025, 15:30
Поліція: Фермери на Житомирщині з 2021 року вирощували зерно на ділянках з радіацією
Фото поліції

Кілька фермерів у Житомирській області займалися сільським господарством на земельній ділянці площею понад 3000 гектарів, яка відноситься до радіаційно небезпечних.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Дослівно: "У 2021 році селищний голова незаконно передав у користування фермерським господарствам радіаційно небезпечні земельні ділянки загальною площею понад 3 000 гектарів, які є державною власністю.

Реклама:

Відповідно до висновків судових експертиз ці земельні ділянки є радіаційно небезпечними та відносяться до зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать державі.

Земля використовувалася для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу. Зернові культури продавали по всій території держави без проведення обов`язкового дозиметричного контролю постачалась. Відтак державі завдано збитків на суму 6,6 мільйона гривень".

 
Фото поліції

Деталі: Селищному голові ОТГ, землевпоряднику селищної ради, трьом директорам фермерських господарств та колишньому депутату селищної ради повідомили про підозру.

РЕКЛАМА:

Їм інкримінують кілька статей ККУ, серед яких зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельних ділянок, а також порушення вимог режиму радіаційної безпеки, вчинених організованою групою та групою за попередньою змовою.

Слідство також перевіряє обставини незаконної передачі радіаційно небезпечних земель протягом 2022 року.

Житомирсільське господарствоЧорнобиль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
ЗМІ: Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, але пообіцяв не критикувати президента
Усі новини...
Житомир
У Житомирі затримали підлітків, які на замовлення РФ підірвали двох чоловіків
У Житомирі пролунав вибух: є загиблий, обставини з’ясовує поліція й СБУ
Прокуратура: 19-річний мешканець Житомира заклав вибухівку в дворі багатоповерхівок
Останні новини
00:20
Президент Сербії вчергове закликав протестувальників до діалогу
23:58
відеоУ російського знову здали нерви: Мєдвєдєв розтрощив чергову ракетку після вильоту з US Open
23:55
В Австрії затримали чотирьох підозрюваних у підривах банкоматів
23:36
Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі
23:18
Додон потиснув руку послу Росії і помріяв про "стратегічне партнерство"
23:02
Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
22:42
Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС
22:31
Минулоріч посадовці задекларували на 49% більше криптовалюти, аніж у 2023 році
22:20
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
22:14
"Це часто діти, які не можуть сказати, де болить". Марта Левченко про проблеми та потреби паліативної допомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: