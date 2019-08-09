Звинувачених у "тероризмі" українців у Сімферополі тримають у СІЗО окремо

Джерело: Крим.Реалії, проект Радіо Свобода

У сімферопольському слідчому ізоляторі передбачено окремий блок, де утримують українців, обвинувачених у анексованому Росією Криму в "екстремізмі" і "тероризм".

Харків’янин Олександр Стешенко, звільнений умовно-достроково після перебування в колонії-поселенні в Криму: "У Сімферополі у СІЗО є спеціальний блок, де сидять українці, які нібито хто терорист, хто екстреміст. У них є спеціальний ізольований від загальної маси блок, де утримують таких, як я.

Я не бачив, в яких умовах утримується загальна маса, але у нас дуже погані умови були. Йшов сніг, а вікон не було, опалення немає, вогкість постійна, білизну приносили сиру. Все робилося для того, щоб люди хворіли, страждали. Медичної допомоги не надавали ніякої, допомоги від них не варто чекати".

Стешенко уточнив, що за час свого перебування в СІЗО бачився з іншими політв’язнями:

"Спілкувався з Євгеном Пановим, теж незаконно засудженим, – хороша людина, він допомагав мені і пояснював, що треба робити. Володимир Балух теж там був, я його бачив, просто віталися, але не спілкувалися. Був ще кримський татарин, прізвища не пам’ятаю, але звуть Тимур, нібито знайшли у нього книги "Хізб ут-Тахрір".

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