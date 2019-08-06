Українського політв'язня Росії звільнили з кримської колонії
Вівторок, 6 серпня 2019, 22:50
Джерело: представництво президента України в АР Крим
Українського політв'язня Кремля Олександра Стешенка звільнили з кримської колонії і доставили до Харкова.
Деталі: Згідно з повідомленням на сторінці постпреда президента в АРК Антона Кориневича, Стешенка "відпустили по УДО" і постпред сам брав участь в "операції" зі звільнення політв'язня.
Передісторія:
- 11 квітня 2018 року російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар".
- 24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку. 27 квітня адвокат Стешенка Айдер Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка.
- Пізніше ФСБ Росії звинуватила помічника депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.
- За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А.Третьяков. Вони нібито планували скоювати злочини "з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Республіки Крим".
- В ФСБ також стверджували, що "члени екстремістської групи" в січні 2018 року "вчинили підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва".
- У травні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення.
- 22 серпня 2018 року підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив Стешенка до 2 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.
Українська правда