Українського політв'язня Росії звільнили з кримської колонії

Джерело: представництво президента України в АР Крим

Українського політв'язня Кремля Олександра Стешенка звільнили з кримської колонії і доставили до Харкова.

Деталі: Згідно з повідомленням на сторінці постпреда президента в АРК Антона Кориневича, Стешенка "відпустили по УДО" і постпред сам брав участь в "операції" зі звільнення політв'язня.

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