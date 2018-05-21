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РосЗМІ показали відео допиту затриманого в Криму нібито екстреміста

Понеділок, 21 травня 2018, 15:10

Федеральна служба безпеки РФ опублікувала відео допиту нібито учасника екстремістського угрупування, затриманого в Криму.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Допитуваний, ім'я якого не називається, розповів, що він і якийсь Олександр Третьяков отримали від Ерола Велієва, помічника депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва, завдання підпалити будинок муфтія Криму. 

 
Затриманий нібито за екстремізм 
Скриншот з відео 

Велієв нібито показав їм будинок муфтія і нібито наказав "купити дві пляшки з вином, щоб замішати в них коктейль Молотова".

Допитуваний заявив, що відмовився від участі в цьому, "оскільки можуть постраждати невинні люди".

За його словами, тому підпалом нібито займалися Велієв та Третьяков.

Раніше 21 травня ФСБ Росії звинуватила помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

Велієву та Третьякову заочно пред'явили звинувачення у створенні та в участі в екстремістській групі і оголосили у федеральний розшук.

Також, за даними ФСБ, в групу нібито входив Олександр Стешенко, якого 11 квітня російські силовики затримали на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму.

У той день Стешенко зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.

25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.

27 квітня Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка, якого 24 квітня повезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.

Теми: КримФСБРосія
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