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Прем’єр Ізраїлю звинуватив Іран в розробці ядерної зброї

Вівторок, 10 вересня 2019, 03:58

Джерело: Інтерфакс-Україна

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про знищення Іраном секретного ядерного об’єкта після того, як ізраїльська сторона довідалась про нього. 

Пряма мова: "На цьому місці Іран проводив випробування, щоб розробляти ядерну зброю. Коли Іран зрозумів, що ми розкрили об'єкт, ось що вони зробили, вони знищили об'єкт, просто його знищили".

Деталі: У своїй промові Нетаньягу сказав, що об'єкт перебував в місті Абаді в провінції Фарс і був знищений у проміжку з кінця червня до кінця липня 2019 року. Також прем’єр Ізраїлю показав супутникові знімки об’єкта до і після знищення.

Нетаньягу звернувся до міжнародної спільноти із закликом чинити тиск на Тегеран

Теми: ІзраїльІранядерна зброясвіт
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