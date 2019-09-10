Премьер Израиля обвинил Иран в разработке ядерного оружия

Источник: Интерфакс-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении Ираном секретного ядерного объекта после того, как израильская сторона узнала о нем.

Прямая речь: "На этом месте Иран проводил испытания, чтобы разрабатывать ядерное оружие. Когда Иран понял, что мы раскрыли объект, вот что они сделали, они уничтожили объект, просто его уничтожили".

Детали: В своей речи Нетаньяху сказал, что объект находился в городе Абаде в провинции Фарс и был уничтожен в промежутке с конца июня до конца июля 2019 года. Также премьер Израиля показал спутниковые снимки объекта до и после уничтожения.

Нетаньяху обратился к международному сообществу с призывом оказать давление на Тегеран.