Премьер Израиля обвинил Иран в разработке ядерного оружия

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Вторник, 10 сентября 2019, 03:58

Источник: Интерфакс-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении Ираном секретного ядерного объекта после того, как израильская сторона узнала о нем.

Прямая речь: "На этом месте Иран проводил испытания, чтобы разрабатывать ядерное оружие. Когда Иран понял, что мы раскрыли объект, вот что они сделали, они уничтожили объект, просто его уничтожили".

Детали: В своей речи Нетаньяху сказал, что объект находился в городе Абаде в провинции Фарс и был уничтожен в промежутке с конца июня до конца июля 2019 года. Также премьер Израиля показал спутниковые снимки объекта до и после уничтожения.

Нетаньяху обратился к международному сообществу с призывом оказать давление на Тегеран.

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Темы: Израиль Иран ядерное оружие мир


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