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В Україну зі США повернуть картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни

Вівторок, 10 вересня 2019, 04:54

Джерело: facebook Посольства України в США

В США завершили заходи і процедури, необхідні для повернення до України картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка була викрадена нацистами з Дніпропетровського художнього музею у часи Другої світової війни.

Дослівно: "Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Державним департаментом США та Прокуратурою Округу Колумбія завершили кількарічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення до України картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США".

Деталі: У посольстві підкреслили, що, наразі, це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

"Окреме значення у процесі повернення витвору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської родини Девіда та Габріели Трейсі, в яких картина перебувала останні тридцять років, до передачі картини народу України", - йдеться у повідомленні.

Посол України в США Валерій Чалий також висловив надію, що відкритий шлях до взаємодії України та США у поверненні культурних цінностей принесе ще "багато нових успішних проектів у майбутньому".

Теми: СШАкультура
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