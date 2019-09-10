В Україну зі США повернуть картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни
Джерело: facebook Посольства України в США
В США завершили заходи і процедури, необхідні для повернення до України картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка була викрадена нацистами з Дніпропетровського художнього музею у часи Другої світової війни.
Дослівно: "Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Державним департаментом США та Прокуратурою Округу Колумбія завершили кількарічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення до України картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США".
Деталі: У посольстві підкреслили, що, наразі, це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.
"Окреме значення у процесі повернення витвору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської родини Девіда та Габріели Трейсі, в яких картина перебувала останні тридцять років, до передачі картини народу України", - йдеться у повідомленні.
Посол України в США Валерій Чалий також висловив надію, що відкритий шлях до взаємодії України та США у поверненні культурних цінностей принесе ще "багато нових успішних проектів у майбутньому".
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