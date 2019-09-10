В Украину из США вернут картину, которая была похищена во время Второй мировой войны

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Вторник, 10 сентября 2019, 04:54

Источник: facebook Посольства Украины в США

В США завершили мероприятия и процедуры, необходимые для возвращения в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была похищена нацистами из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны.

Дословно: "Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и Прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" , которая во время Второй мировой войны была утрачена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США".

Детали: В посольстве подчеркнули, что, пока, это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

"Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины", - говорится в сообщении.

Посол Украины в США Валерий Чалый также выразил надежду, что открыт путь к взаимодействию Украины и США в возвращении культурных ценностей принесет еще "много новых успешных проектов в будущем".

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Темы: США культура


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