"Мінером" залізничного вокзалу в Києві виявився росіянин
Джерело: Прес-служба прокуратури Києва
Правоохоронці встановили особу зловмисника, який "замінував" Київський залізничний вокзал
Дослівно: "Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста Києва".
Деталі: Слідством встановлено, що 29 серпня чоловік зателефонував на "102" та повідомив, що вокзал замінований. Правоохоронці, які виїхали на місце події, вибухівки не знайшли.
На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує позбавлення волі строком до 6 років.
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