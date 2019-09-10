"Мінером" залізничного вокзалу в Києві виявився росіянин

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Вівторок, 10 вересня 2019, 06:03

Джерело: Прес-служба прокуратури Києва

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який "замінував" Київський залізничний вокзал

Дослівно: "Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста Києва".

Деталі: Слідством встановлено, що 29 серпня чоловік зателефонував на "102" та повідомив, що вокзал замінований. Правоохоронці, які виїхали на місце події, вибухівки не знайшли. 

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує позбавлення волі строком до 6 років.

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Теми: Київ Росія прокуратура


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