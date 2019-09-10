"Минером" железнодорожного вокзала в Киеве оказался россиянин
Источник: Пресс-служба прокуратуры Киева
Правоохранители установили личность злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал
Дословно: "Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале города Киева".
Детали: Следствием установлено, что 29 августа мужчина позвонил на "102" и сообщил, что вокзал заминирован. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, взрывчатки не нашли.
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
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