"Минером" железнодорожного вокзала в Киеве оказался россиянин

584 просмотра
Вторник, 10 сентября 2019, 06:03

Источник: Пресс-служба прокуратуры Киева

Правоохранители установили личность злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал

Дословно: "Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале города Киева".

Детали: Следствием установлено, что 29 августа мужчина позвонил на "102" и сообщил, что вокзал заминирован. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, взрывчатки не нашли.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев Росcия прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Медики: в "Феофании" остались 8 освобожденных украинцев, Клиху нужна спецпомощь 9 сентября 2019, 12:18
В метро в Киеве искали взрывчатку, на "красной" ветке были задержки 7 сентября 2019, 17:26
Замгендиректора "Киевзеленстроя" присвоил 10 миллионов – СБУ 6 сентября 2019, 18:46
Все новости
Главные новости
Трамп готов присоединиться к переговорам относительно мира в Украине
В Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины
В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья моряков
В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма
Все новости
Опыт

Как детям побороть школьный стресс?

психология

Когда мужчины самые одинокие

ценности

6 невероятных идей, которые помогут сохранить воспоминания

Поиск по сайту
Архив
Весь архів