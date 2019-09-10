США забрали з Росії агента, який інформував їх понад 10 років – ЗМІ

Джерело: The New York Times, "Коммерсант"

США забрали з Росії агента, який надавав важливу інформацію, зокрема щодо російського втручання у президентські вибори в Штатах.

Деталі: У 2017 році Центральне розвідувальне управління було змушене вивезти з Росії агента, який мав доступ до найсекретнішої інформації та був джерелом даних, завдяки яким спецслужби змогли зробити висновок, що президент РФ Володимир Путін особисто санкціонував операцію з втручання в американські президентські вибори.

Як наголошують у виданні, забрати агента вирішили, зокрема, через те, що Трамп разом з оточенням не належним чином поводяться з інформацією. Окрім цього, причиною слугували повідомлення в ЗМІ про існування американського агента.

Особа агента у цілях безпеки не розкривається. Повідомляється, що він не входив до найближчого оточення Путіна, але регулярно з ним бачився і мав доступ до процесу прийняття рішень на високому рівні.

Тож, як зазначають у виданні, він був дуже цінним активом ЦРУ. Відсутність такого агента у 2018 році ускладнила для спецслужб боротьбу із втручанням Росії у проміжні вибори в США.

Російське видання "Коммерсант" пише, що в Telegram-каналі "Беспощадный пиарщик" з'явилася інформація про те, що інформатором американських спецслужб міг бути колишній співробітник адміністрації президента РФ Олег Смоленков. Джерело "Ъ" у держорганах США підтвердило, що в репортажі CNN йдеться про Олега Смоленкова.

Смоленков зник із сім'єю 14 червня 2017 року, вирушивши в Чорногорію. Було відкрито провадження про вбивство, але зрештою ФСБ з'ясувала, що Смоленкови живі ц перебувають в іншій країні.

Як пише "Коммерсант", на сайті The Washington Post у розділі про продаж нерухомості є інформація про придбання 5 червня 2018 року дому у Стаффорді (штат Віргінія) вартістю близько $ 925 тисяч Олегом і Антоніною Смоленковими. У мережі є також дані про реєстрацію договору управління власністю на ім'я Олега й Антоніни Смоленкових, оформленого 28 січня 2019 року.

Дані співрозмовників "Ъ" у держструктурах РФ, які знали Смоленкова, про те, чи міг він передавати американцям цінну інформацію, різняться: одні стверджують, що він займався технічною роботою (закупівлями, організацією поїздок, особистими дорученнями начальства); інші вказують, що Смоленков працював у посольстві Росії у Вашингтоні за посла Юрія Ушакова – нинішнього помічника Володимира Путіна з міжнародних справ.

За словами декількох джерел, Смоленков працював із Ушаковим і згодом.