Источник: The New York Times, "Коммерсант"

США забрали из России агента, который предоставлял важную информацию, включая российское вмешательство в президентские выборы в Штатах.

Детали: В 2017 году Центральное разведывательное управление было вынуждено вывезти из России агента, который имел доступ к самой секретной информации и был источником данных, благодаря которым спецслужбы смогли сделать вывод, что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал операцию по вмешательству в американские президентские выборы.

Как отмечают в издании, забрать агента решили, в частности, потому, что Трамп вместе с окружением не должным образом ведут себя с информацией. Кроме этого, причиной послужили сообщения в СМИ о существовании американского агента.

Личность агента в целях безопасности не раскрывается. Сообщается, что он не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно с ним виделся и имел доступ к процессу принятия решений на высоком уровне.

Поэтому, как отмечают в издании, он был очень ценным активом ЦРУ. Отсутствие такого агента в 2018 году осложнило для спецслужб борьбу с вмешательством России в промежуточные выборы в США.

Российское издание "Коммерсант" пишет, что в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" появилась информация о том, что осведомителем американских спецслужб мог быть бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков. Источник "Ъ" в госорганах США подтвердил, что в репортаже CNN речь идет об Олеге Смоленкове.

Смоленков исчез с семьей 14 июня 2017 года, отправившись в Черногорию. Было возбуждено производство об убийстве, но в итоге ФСБ выяснила, что Смоленковы живы и находятся в другой стране.

Как пишет "Ъ", на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в Стаффорде (штат Виргиния) стоимостью около $925 тысяч Олегом и Антониной Смоленковыми. В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Данные собеседников "Ъ" в госструктурах РФ, знавших Смоленкова, о том, мог ли он передавать американцам ценную информацию, разнятся: одни утверждают, что он занимался технической работой (закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства); другие указывают, что Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при после Юрие Ушакове – нынешнем помощнике Владимира Путина по международным делам.

По словам нескольких источников, Смоленков работал с Ушаковым и после.