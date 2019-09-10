США забрали из России агента, который информировал их более 10 лет
Источник: The New York Times
США забрали из России агента, который предоставлял важную информацию, включая российское вмешательство в президентские выборы в Штатах.
Детали: В 2017 году Центральное разведывательное управление было вынуждено вывезти из России агента, который имел доступ к самой секретной информации.
Лицо этого человека в целях безопасности не раскрывается и по сей день. Сообщается, что агент имел доступ к президенту РФ Владимиру Путину.
В издании подчеркивают, что забрать агента решили в частности потому, что Трамп вместе с окружающими слишком открыты и не могли осторожно пользоваться полученной информацией. Кроме этого, причиной послужили сообщения в СМИ о существовании американского агента.
Отсутствие такого агента в Кремле может стоить слишком дорого Америке - отметили в The New York Times
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