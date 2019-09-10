Посольство Німеччини: Російські вибори в Криму не чинні

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Вівторок, 10 вересня 2019, 09:00

Німеччина не визнає вибори, проведені Росією в анексованому Криму.

Джерело: Twitter посольства Німеччини в Україні

Дослівно: "Місцеві вибори в Криму та Севастополі, організовані Росією, не мають чинності. Території були анексовані Росією з порушенням міжнародного права. Вибори на українській території повинні бути організованими Україною".

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Теми: Крим Росія вибори Німеччина анексія


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