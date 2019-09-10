Посольство Німеччини: Російські вибори в Криму не чинні
Вівторок, 10 вересня 2019, 09:00
Німеччина не визнає вибори, проведені Росією в анексованому Криму.
Джерело: Twitter посольства Німеччини в Україні
Дослівно: "Місцеві вибори в Криму та Севастополі, організовані Росією, не мають чинності. Території були анексовані Росією з порушенням міжнародного права. Вибори на українській території повинні бути організованими Україною".
Місцеві вибори в Криму та Севастополі, організовані Росією, не мають чинності. Території були анексовані Росією з порушенням міжнародного права. Вибори на 🇺🇦 території повинні бути організованими Україною 🇺🇦. https://t.co/7D5EjRYbB5— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 10, 2019