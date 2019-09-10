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Посольство Германии: Российские выборы в Крыму недействительны

Вторник, 10 сентября 2019, 09:00

Германия не признает выборы, проведенные Россией в аннексированном Крыму.

Источник: Twitter посольства Германии в Украине

Дословно: "Местные выборы в Крыму и Севастополе, организованные Россией, не имеют силы. Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должны быть организованны Украиной".

Темы: КрымРосcиявиборыГерманияаннексия
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