Посольство Германии: Российские выборы в Крыму недействительны
Вторник, 10 сентября 2019, 09:00
Германия не признает выборы, проведенные Россией в аннексированном Крыму.
Источник: Twitter посольства Германии в Украине
Дословно: "Местные выборы в Крыму и Севастополе, организованные Россией, не имеют силы. Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должны быть организованны Украиной".
Місцеві вибори в Криму та Севастополі, організовані Росією, не мають чинності. Території були анексовані Росією з порушенням міжнародного права. Вибори на 🇺🇦 території повинні бути організованими Україною 🇺🇦. https://t.co/7D5EjRYbB5— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 10, 2019