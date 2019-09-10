Комітет із захисту журналістів назвав 10 країн із найжорсткішою цензурою
Білорусь і Туркменістан потрапили в топ-10 країн із найжорсткішою цензурою за версією міжнародного Комітету із захисту журналістів.
Джерело: Спеціальна доповідь Комітету із захисту журналістів (CPJ)
На думку CPJ, країни з найжорсткішою цензурою:
- Еритрея;
- Північна Корея;
- Туркменістан;
- Саудівська Аравія;
- Китай;
- В'єтнам;
- Іран;
- Екваторіальна Гвінея;
- Білорусь;
- Куба.
Деталі: Список заснований на дослідженні КЗЖ із використання тактики, починаючи тюремним ув'язненням і репресивними законами – і закінчуючи стеженням за журналістами й обмеженням доступу в Інтернет і соціальні мережі.
Список включає лише ті країни, де уряд жорстко контролює ЗМІ. У таких державах, як Сирія, Ємен і Сомалі умови для журналістів обумовлені часто конфліктами й недержавними чинниками.
Комітет констатує: "Репресивні уряди використовують складну цифрову цензуру і стеження разом із більш традиційними методами, щоб змусити замовкнути незалежні засоби масової інформації".
Дослівно: "Ці 10 країн зневажають міжнародний стандарт, забороняючи або жорстко обмежуючи незалежні засоби масової інформації та залякуючи журналістів, змушуючи їх замовкнути за допомогою тюремного ув'язнення, цифрового й фізичного стеження та інших форм переслідування. Самоцензура є широко поширеним явищем.
У трьох провідних країнах – Еритреї, Північній Кореї і Туркменістані – засоби масової інформації служать рупором держави, і будь-яка незалежна журналістика ведеться з вигнання. Ті деякі іноземні журналісти, які отримали дозвіл в'їхати в країну, перебувають під пильним наглядом.
Інші країни у списку використовують поєднання жорсткої тактики, такої як переслідування і довільне затримання, а також постійне стеження і цілеспрямований злам, щоб змусити замовкнути незалежну пресу.
Саудівська Аравія, Китай, В'єтнам та Іран особливо вправні у застосуванні цих двох видів цензури: тюремного ув'язнення і переслідування журналістів і їхніх сімей, а також у цифровому моніторингу та цензурі в Інтернеті й соціальних мережах".
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