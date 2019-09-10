Комітет із захисту журналістів назвав 10 країн із найжорсткішою цензурою

6297 переглядів
Вівторок, 10 вересня 2019, 09:30

Білорусь і Туркменістан потрапили в топ-10 країн із найжорсткішою цензурою за версією міжнародного Комітету із захисту журналістів.

Джерело: Спеціальна доповідь Комітету із захисту журналістів (CPJ)

На думку CPJ, країни з найжорсткішою цензурою:

  1. Еритрея;
  2. Північна Корея;
  3. Туркменістан;
  4. Саудівська Аравія;
  5. Китай;
  6. В'єтнам;
  7. Іран;
  8. Екваторіальна Гвінея;
  9. Білорусь;
  10. Куба.
 
Twitter CPJ

Деталі: Список заснований на дослідженні КЗЖ із використання тактики, починаючи тюремним ув'язненням і репресивними законами – і закінчуючи стеженням за журналістами й обмеженням доступу в Інтернет і соціальні мережі.

Список включає лише ті країни, де уряд жорстко контролює ЗМІ. У таких державах, як Сирія, Ємен і Сомалі умови для журналістів обумовлені часто конфліктами й недержавними чинниками.

Комітет констатує: "Репресивні уряди використовують складну цифрову цензуру і стеження разом із більш традиційними методами, щоб змусити замовкнути незалежні засоби масової інформації".

Дослівно: "Ці 10 країн зневажають міжнародний стандарт, забороняючи або жорстко обмежуючи незалежні засоби масової інформації та залякуючи журналістів, змушуючи їх замовкнути за допомогою тюремного ув'язнення, цифрового й фізичного стеження та інших форм переслідування. Самоцензура є широко поширеним явищем.

У трьох провідних країнах – Еритреї, Північній Кореї і Туркменістані – засоби масової інформації служать рупором держави, і будь-яка незалежна журналістика ведеться з вигнання. Ті деякі іноземні журналісти, які отримали дозвіл в'їхати в країну, перебувають під пильним наглядом.

Інші країни у списку використовують поєднання жорсткої тактики, такої як переслідування і довільне затримання, а також постійне стеження і цілеспрямований злам, щоб змусити замовкнути незалежну пресу.

Саудівська Аравія, Китай, В'єтнам та Іран особливо вправні у застосуванні цих двох видів цензури: тюремного ув'язнення і переслідування журналістів і їхніх сімей, а також у цифровому моніторингу та цензурі в Інтернеті й соціальних мережах".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЗМІ цензура свобода слова


powered by lun.ua
Матеріали за темою
УП відкриває Школу політичної журналістики. Новий набір 10 вересня 2019, 12:15
Разумков: Ми будемо боротись за свободу слова журналістів 6 вересня 2019, 04:24
Медіа-холдинг Ахметова припиняє видавати газету "Сегодня" 2 вересня 2019, 17:56
Усі новини
Головні новини
Цемах повертається в Україну
Друга "слуга народу" скнопкодавила
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 
Усі новини
поради

Автомобільна аптечка: 10 речей, які там мусять бути

дослідження

5 наукових досліджень, які варто знати батькам

сім'я

6 найгірших порад, які батьки можуть давати своїм дітям