Комітет із захисту журналістів назвав 10 країн із найжорсткішою цензурою

Білорусь і Туркменістан потрапили в топ-10 країн із найжорсткішою цензурою за версією міжнародного Комітету із захисту журналістів.

Джерело: Спеціальна доповідь Комітету із захисту журналістів (CPJ)

На думку CPJ, країни з найжорсткішою цензурою:

Еритрея; Північна Корея; Туркменістан; Саудівська Аравія; Китай; В'єтнам; Іран; Екваторіальна Гвінея; Білорусь; Куба.

Деталі: Список заснований на дослідженні КЗЖ із використання тактики, починаючи тюремним ув'язненням і репресивними законами – і закінчуючи стеженням за журналістами й обмеженням доступу в Інтернет і соціальні мережі.

Список включає лише ті країни, де уряд жорстко контролює ЗМІ. У таких державах, як Сирія, Ємен і Сомалі умови для журналістів обумовлені часто конфліктами й недержавними чинниками.

Комітет констатує: "Репресивні уряди використовують складну цифрову цензуру і стеження разом із більш традиційними методами, щоб змусити замовкнути незалежні засоби масової інформації".

Дослівно: "Ці 10 країн зневажають міжнародний стандарт, забороняючи або жорстко обмежуючи незалежні засоби масової інформації та залякуючи журналістів, змушуючи їх замовкнути за допомогою тюремного ув'язнення, цифрового й фізичного стеження та інших форм переслідування. Самоцензура є широко поширеним явищем.

У трьох провідних країнах – Еритреї, Північній Кореї і Туркменістані – засоби масової інформації служать рупором держави, і будь-яка незалежна журналістика ведеться з вигнання. Ті деякі іноземні журналісти, які отримали дозвіл в'їхати в країну, перебувають під пильним наглядом.

Інші країни у списку використовують поєднання жорсткої тактики, такої як переслідування і довільне затримання, а також постійне стеження і цілеспрямований злам, щоб змусити замовкнути незалежну пресу.

Саудівська Аравія, Китай, В'єтнам та Іран особливо вправні у застосуванні цих двох видів цензури: тюремного ув'язнення і переслідування журналістів і їхніх сімей, а також у цифровому моніторингу та цензурі в Інтернеті й соціальних мережах".