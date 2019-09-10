Комитет по защите журналистов назвал 10 стран с самой жесткой цензурой

Беларусь и Туркменистан попали в топ-10 стран с самой жесткой цензурой по версии международного Комитета по защите журналистов.

Источник: Специальный доклад Комитета по защите журналистов (CPJ)

По мнению CPJ страны с самой жесткой цензурой:

Эритрея; Северная Корея; Туркменистан; Саудовская Аравия; Китай; Вьетнам; Иран; Экваториальная Гвинея; Беларусь; Куба.

Детали: Список основан на исследовании КЗЖ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами – и заканчивая слежкой за журналистами и ограниченем доступа в Интернет и социальные сети.

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. В таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали условия для журналистов обусловлены часто конфликтами и негосударственными факторами.

Комитет констатирует: "Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ".

Дословно: "Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Самоцензура является широко распространенным явлением.

В трех ведущих странах – Эритрее, Северной Корее и Туркменистане – средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Те немногие иностранные журналисты, которые получили разрешение въехать в страну, находятся под пристальным наблюдением.

Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран особенно искусны в применении этих двух видов цензуры: тюремного заключения и преследования журналистов и их семей, а также в цифровом мониторинге и цензуре в Интернете и социальных сетях".