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Комитет по защите журналистов назвал 10 стран с самой жесткой цензурой

Вторник, 10 сентября 2019, 09:30

Беларусь и Туркменистан попали в топ-10 стран с самой жесткой цензурой по версии международного Комитета по защите журналистов.

Источник: Специальный доклад Комитета по защите журналистов (CPJ)

По мнению CPJ, страны с самой жесткой цензурой:

  1. Эритрея;
  2. Северная Корея;
  3. Туркменистан;
  4. Саудовская Аравия;
  5. Китай;
  6. Вьетнам;
  7. Иран;
  8. Экваториальная Гвинея;
  9. Беларусь;
  10. Куба.
 
Twitter CPJ

Детали: Список основан на исследовании КЗЖ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами – и заканчивая слежкой за журналистами и ограниченем доступа в Интернет и социальные сети.

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. В таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали условия для журналистов обусловлены часто конфликтами и негосударственными факторами.

Комитет констатирует: "Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ". 

Дословно: "Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Самоцензура является широко распространенным явлением.

В трех ведущих странах – Эритрее, Северной Корее и Туркменистане – средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Те немногие иностранные журналисты, которые получили разрешение въехать в страну, находятся под пристальным наблюдением.

Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран особенно искусны в применении этих двух видов цензуры: тюремного заключения и преследования журналистов и их семей, а также в цифровом мониторинге и цензуре в Интернете и социальных сетях".

Темы: СМИцензурасвобода слова
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