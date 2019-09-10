Слідчі показали, хто з бойовиків викрав і катував кримського татарина Аметова
Слідство встановило і оголосило в міжнародний розшук особи трьох викрадачів кримського татарина Решата Аметова, якого закатували у 2014 році.
Про це у вівторок повідомляє МВС і прокуратура АРК.
Прокуратура Криму встановила, що Аметова примусово помістили до автомобілю "Chevrolet Lacetti" та відвезли до штабу не передбаченого законом збройного формування під назвою "самооборона Криму". Вказується, що там востаннє працював мобільного телефон Аметова.
"Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць вчинення злочину, слідчим поліції вдалось встановити похвилинну картину переміщення потерпілого, а також 3-х осіб, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі "Ради Міністрів". Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" 1975 і 1986 р. н., які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича 1966 р. н", - сказано у повідомленні МВС.
У МВС також зазначили, що Скрипник після вчинення злочину покинув територію АР Крим і брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР", "де 27 квітня 2014 року в м. Горлівка організував вчинення аналогічного злочину, пов’язаного викраденням і катуванням трьох офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа".
Прокуратура Криму повідомила, що трьом особам повідомлено про підозру і оголошено у міжнародний розшук.
Передісторія:
- 3 березня 2014 року Решат Аметов вийшов на одиночний пікет у Сімферополі проти анексії Криму.
- Троє людей вивели його у невідомому напрямку. Після цього на зв'язок Решат більше не виходив.
- 15 березня Аметова знайшли мертвим у селищі Земляничне Білогірського району АРК. На тілі чоловіка були численні ознаки катування, голову було обв'язано скотчем, а поряд з ним лежали наручники.
- 18 березня Аметова поховали на міському кладовищі Сімферополя Абдал.
- 4 листопада 2014 року російські слідчі закрили справу про вбивство Аметова, бо "особа, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного, не встановлена".
- В 2017 році указом президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.
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