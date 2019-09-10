Слідчі показали, хто з бойовиків викрав і катував кримського татарина Аметова

Слідство встановило і оголосило в міжнародний розшук особи трьох викрадачів кримського татарина Решата Аметова, якого закатували у 2014 році.

Про це у вівторок повідомляє МВС і прокуратура АРК.

Прокуратура Криму встановила, що Аметова примусово помістили до автомобілю "Chevrolet Lacetti" та відвезли до штабу не передбаченого законом збройного формування під назвою "самооборона Криму". Вказується, що там востаннє працював мобільного телефон Аметова.

Решата Аметова фото: ctrcenter

"Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць вчинення злочину, слідчим поліції вдалось встановити похвилинну картину переміщення потерпілого, а також 3-х осіб, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі "Ради Міністрів". Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" 1975 і 1986 р. н., які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича 1966 р. н", - сказано у повідомленні МВС.

У МВС також зазначили, що Скрипник після вчинення злочину покинув територію АР Крим і брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР", "де 27 квітня 2014 року в м. Горлівка організував вчинення аналогічного злочину, пов’язаного викраденням і катуванням трьох офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Прокуратура Криму повідомила, що трьом особам повідомлено про підозру і оголошено у міжнародний розшук.

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