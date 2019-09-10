Следователи показали, кто из боевиков похитил и пытал крымского татарина Аметова
Следствие установило и объявило в международный розыск трех похитителей крымского татарина Решата Аметова, которого убили в 2014 году.
Об этом во вторник сообщает МВД и прокуратура АРК.
Прокуратура Крыма установила, что Аметова принудительно поместили в автомобиль "Chevrolet Lacetti" и отвезли в штаб не предусмотренного законом вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма". Указывается, что там в последний раз работал мобильного телефон Аметова.
"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователем полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались 2 бойцы "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 г. р.", - сказано в сообщении МВД.
В МВД отметили, что Скрипник после совершения преступления покинул территорию АР Крым и участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР", "где 27 апреля 2014 года в г. Горловка организовал совершение аналогичного преступления, связанное С похищением и пытками трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".
Прокуратура Крыма сообщила, что трем лицам сообщено о подозрении и они объявлены в международный розыск.
Предыстория:
- 3 марта 2014 Решат Аметов вышел на одиночный пикет в Симферополе против аннексии Крыма.
- Три человека вывели его в неизвестном направлении. После этого на связь Решат больше не выходил.
- 15 марта Аметова нашли мертвым в поселке Земляничное Белогорского района АРК. На теле мужчины были многочисленные признаки пыток, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники.
- 18 марта Аметова похоронили на городском кладбище Симферополя Абдали.
- 4 ноября 2014 российские следователи закрыли дело об убийстве Аметова, так как "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено".