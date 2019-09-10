Следователи показали, кто из боевиков похитил и пытал крымского татарина Аметова

Следствие установило и объявило в международный розыск трех похитителей крымского татарина Решата Аметова, которого убили в 2014 году.

Об этом во вторник сообщает МВД и прокуратура АРК.

Прокуратура Крыма установила, что Аметова принудительно поместили в автомобиль "Chevrolet Lacetti" и отвезли в штаб не предусмотренного законом вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма". Указывается, что там в последний раз работал мобильного телефон Аметова.

Решат Аметов фото: ctrcenter

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователем полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались 2 бойцы "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 г. р.", - сказано в сообщении МВД.

В МВД отметили, что Скрипник после совершения преступления покинул территорию АР Крым и участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР", "где 27 апреля 2014 года в г. Горловка организовал совершение аналогичного преступления, связанное С похищением и пытками трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Прокуратура Крыма сообщила, что трем лицам сообщено о подозрении и они объявлены в международный розыск.

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