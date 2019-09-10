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УП відкриває Школу політичної журналістики. Новий набір

Вівторок, 10 вересня 2019, 12:15

"Українська правда" оголошує набір до Школи політичної журналістики.

Прийом заявок триватиме з 10 вересня по 1 жовтня.

Стати студентом Школи може кожен: і той, хто тільки починає свій шлях у професії, і професіонал, який прагне навчитись чогось нового.

Місце проживання, стать чи вік – не важливі. Головне – бажання вчитись і відкритість до нових знань.

Школа покликана "прокачати" українську журналістику та сприяти підвищенню рівня медіаграмотності журналістів та звичайних людей.

Найкращі випускники отримають право пройти стажування в "Українській правді".

Школа реалізується в рамках проекту "Медійна програма в Україні", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Для того, щоб стати студентом Школи УП треба просто заповнити анкету за посиланням тут і пройти відбір.

Школа відбувається у формі чотирьох дводенних очних модулів в Києві.

12.10 – 13.10   Модуль 1. Нова інформаційна реальність. Новини.

9.11 – 10.11     Модуль 2. Олігархи і влада. Інтерв’ю.

7.12 – 8.12       Модуль 3. Джерела інформації. Аналітика.

25.01 – 26.01   Модуль 4. Нові медіа. Репортаж.

Під час навчання у Школі студенти на кожному модулі матимуть окремі заняття зі створення діджитал-відео на теми медіаграмотності з керівником діджитал-відділу одного з провідних ЗМІ.

Викладатимуть у Школі провідні журналісти УП та інших ЗМІ:

Севгіль Мусаєва, головний редактор УП, Андрій Самофалов, головний редактор "Ліга.Бізнес", Роман Романюк та Роман Кравець, журналісти УП, Катерина Глазкова, СЕО Спілки український підприємців, Євген Руденко, кореспондент УП.

Крім того, студентів Школи чекає спілкування із гостьовими спікерами, якими будуть найвідоміші журналісти України та закордонні колеги.

Іногороднім студентам буде забезпечене житло. Витрати на дорогу учасники покривають самостійно.

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Теми: освітаЗМІ
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