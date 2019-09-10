УП открывает Школу политической журналистики. Новый набор

"Украинская правда" объявляет набор в Школу политической журналистики.

Прием заявок продлится с 10 сентября по 1 октября.

Стать студентом Школы может каждый: и тот, кто только начинает свой путь в профессии, и профессионал, стремящийся научиться чему-то новому.

Место проживания, пол или возраст - не важны. Главное - желание учиться и открытость к новым знаниям.

Школа призвана "прокачать" украинскую журналистику и способствовать повышению уровня медиаграмотности журналистов и обычных людей.

Лучшие выпускники получат право пройти стажировку в "Украинской правде".

Для того, чтобы стать студентом Школы УП надо просто заполнить анкету по ссылке здесь и пройти отбор.

Школа проходит в форме четырех двухдневных очных модулей в Киеве.

12.10 - 13.10 Модуль 1. Новая информационная реальность. Новости.

9.11 - 10.11 Модуль 2. Олигархи и власть. Интервью.

7.12 - 8.12 Модуль 3. Источники информации. Аналитика.

25.01 - 26.01 Модуль 4. Новые медиа. Репортаж.

Преподавать в Школе будут ведущие журналисты УП и других СМИ:

Севгиль Мусаева, главный редактор УП, Андрей Самофалов, главный редактор "Лига.Бизнес", Роман Романюк и Роман Кравец, журналисты УП, Екатерина Глазкова, СЕО Союза Украинской предпринимателей, Евгений Руденко, корреспондент УП.

Кроме того, студентов Школы ждет общение с гостевыми спикерами, которыми будут самые известные журналисты Украины и зарубежные коллеги.

Школа проходит при поддержке "Интерньюз-Украина".

Иногородним студентам будет обеспечено жилье. Расходы на дорогу участники покрывают самостоятельно.