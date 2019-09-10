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Українські депутати не можуть потрапити на комітет ПАРЄ, де розглянуть звіт по Криму - Ар'єв

Вівторок, 10 вересня 2019, 12:49

Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв звинувачує голову Верховної ради Дмитра Разумкова у блокуванні поїздки на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Про це Ар’єв заявив в коментарі "Європейській правді".

За його словами, спікер парламенту не підписує відрядження на засідання комітету ПАРЄ з питань рівності і недискримінації. "Я вважаю, що це не просто помилка, а межує із злочинною недбалістю", - заявив Ар’єв.

В порядку денному наступної сесії ПАРЄ розгляд цього питання справді запланований на осінню сесію та відбудеться 2 жовтня. Комітет має затвердити проєкт доповіді 12 вересня.

Нова українська делегація поки не сформована, але за правилами ПАРЄ діє попередній склад, поки не буде затверджений новий список депутатів.

"Парламент не прийняв рішення припинити відносини із ПАРЄ, у нас діє стара делегація. Тому в будь-якому разі ми маємо зробити все, щоби документ був винесений на затвердження асамблеї у тому вигляді, який врахує інтереси і України, і самих кримських татар", - сказав Ар’єв.

Комітет має розглянути доповідь під назвою "Ситуація кримських татар" швейцарського доповідача Мануеля Торнаре.

Глава делегації має право визначити, хто буде присутній на засіданні комітету. Від України мають летіти сам Ар’єв, Мустафа Джемілєв та Андрій Лопушанський. Останній був членом комітету з рівності і недискримінації.

Слід також зазначити, що до комітету увійшли представники Росії, делегацію якої повернули в ПАРЄ. У разі неприїзду делегатів з України проєкт доповіді буде затверджений без їхніх голосів, але з урахуванням голосів російських парламентарів.

Як відомо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

На початку вересня Росія виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки за внесками в бюджет організації.

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