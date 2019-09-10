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Украинские депутаты не могут попасть на комитет ПАСЕ, где рассмотрят отчет по Крыму - Арьев

Вторник, 10 сентября 2019, 12:49

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвиняет председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседание, где будут рассматривать нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом Арьев заявил в комментарии "Европейской правде".

По его словам, спикер парламента не подписывает командировку на заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации. "Я считаю, что это не просто ошибка, а граничит с преступной небрежностью", - заявил Арьев.

В повестке дня следующей сессии ПАСЕ рассмотрение этого вопроса действительно запланировано на осеннюю сессию и состоится 2 октября. Комитет должен утвердить проект доклада 12 сентября.

Новая украинская делегация пока не сформирована, но по правилам ПАСЕ действует предыдущий состав, пока не будет утвержден новый список депутатов.

"Парламент не принял решение прекратить отношения с ПАСЕ, у нас действует старая делегация. Поэтому в любом случае мы должны сделать все, чтобы документ был вынесен на утверждение ассамблеи в том виде, который учтет интересы и Украины, и самих крымских татар", - сказал Арьев.

Комитет должен рассмотреть доклад под названием "Ситуация крымских татар" швейцарского докладчика Мануэля Торнаре.

Глава делегации вправе определить, кто будет присутствовать на заседании комитета. От Украины должны лететь сам Арьев, Мустафа Джемилев и Андрей Лопушанский. Последний был членом комитета по равенству и недискриминации.

Следует также отметить, что в комитет вошли представители России, делегацию которой вернули в ПАСЕ. В случае неприезда делегатов из Украины проект доклада будет утвержден без их голосов, но с учетом голосов российских парламентариев.

Как известно, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.

В начале сентября Россия выплатила Совету Европы задолженность за 2017-2018 годы по вкладам в бюджет организации.

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