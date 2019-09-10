Зеленський представив нового керівника Рівненщини із жартами

Президент Володимир Зеленський представив Віталія Коваля як нового голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Джерело: стрім Офісу президента з Острозької академії.

Пряма мова: "Я відверто кажу кожному голові обласної адміністрації: якщо ми будемо чути сигнали від громадян – будемо реагувати. Це не посада – це можливість показати, хто ви є, і можливість щось зробити для України. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми Вам її даємо".

Деталі: Президент призначив Віталія Коваля головою Рівненської ОДА указом від 9 вересня.

Перед представленням Коваля Зеленський пожартував: "Тут настрій такий – не хочеться нікого виганяти. Настрій поліпшився, коли я сюди доїхав. Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв’язку, а про інтернет я зовсім мовчу".

Президент закликав нового керівника області: "Зв'язок і інтернет у сучасному світі повинен бути у кожному куточку України. Почніть, будь ласка, з цього".

Серед інших проблем він назвав міграцію молоді.

Згадав Зеленський і проблеми вивезення лісу й незаконного видобутку бурштину: "Я хочу, щоб ви разом із новими представниками правоохоронних органів, зі Службою безпеки, з прокурором, із поліцією займалися цими питанням. Щоб були відповів найближчим часом".

"Зараз настрій спокійний, але хочу сказати, що дуже багато я знаю тіньових і незаконних АЗС, які працюють у Рівненській області. Хочу їм сигнал передати: припиніть це робити у найближчі дні, бо ми будемо дуже ретельно за цим стежити – не хочу нецензурно в університеті говорити: будемо за вами дуже ретельно слідкувати і обмежувати вас у ваших вільних днях в Україні". – додав Зеленський.

Ректор "Острозької академії" Ігор Пасічник сказав: "Для того, щоб оцей темп, який ви взяли, Ваша "п’ята швидкість", не зменшувався, потрібен досить потужний людський, інтелектуальний ресурс. Чи є в Україні молоді люди, готові за цю мізерну зарплатню чиновника служити цій державі самовіддано і йти разом із вами? Є, вони перед вами пане президенте, це спудеї і випускники Острозької академії..

У Вашій команді є дуже багато випускників Києво-Могилянської академії. Я думаю, підійшов час, щоб поруч із ними йшли випускники Острозької академії… Це той плацдарм кадрів, які готові йти з Вами і підставити своє плече".

Зеленський на це відповів: "Я вас з'єднаю з нашим молодим новим прем’єр-міністром, він зараз шукає багато кадрів у кожне міністерство – я думаю, що ви підготуєте список найкращих випускників…".

Пасічник також вручив президенту "100 грам меду".

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