Зеленский представил нового руководителя Ровенщины с шутками
Президент Владимир Зеленский представил Виталия Коваля как нового главу Ровенской областной государственной администрации.
Источник: стрим Офиса президента из Острожской академии
Прямая речь: "Как должность дается, так и убирается. Сегодня мы вам ее даем".
Детали: Перед представлением Коваля Зеленский пошутил: "Здесь настроение такое – не хочется никого выгонять. Настроение улучшилось, когда я сюда доехал. Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи, а об интернете я вовсе молчу".
Президент призвал нового руководителя области: "Связь и интернет в современном мире должны быть в каждом уголке Украины. Начните, пожалуйста, с этого".
Среди других проблем он назвал миграцию молодежи, вывоз леса и добычу янтаря.
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