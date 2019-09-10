Зеленский представил нового руководителя Ровенщины с шутками

Президент Владимир Зеленский представил Виталия Коваля как нового главу Ровенской областной государственной администрации.

Источник: стрим Офиса президента из Острожской академии

Прямая речь: "Как должность дается, так и убирается. Сегодня мы вам ее даем".

Детали: Перед представлением Коваля Зеленский пошутил: "Здесь настроение такое – не хочется никого выгонять. Настроение улучшилось, когда я сюда доехал. Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи, а об интернете я вовсе молчу".

Президент призвал нового руководителя области: "Связь и интернет в современном мире должны быть в каждом уголке Украины. Начните, пожалуйста, с этого".

Среди других проблем он назвал миграцию молодежи, вывоз леса и добычу янтаря.

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