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Сенцов: У вихідні дивився Кисельова. Збочене трошки задоволення...

Вівторок, 10 вересня 2019, 13:23

Звільнені з російського полону українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко кажуть, що не боялися піддатися російській пропаганді.

Джерело: прес-конференція Сенцова і Кольченка

Деталі: Колишні в'язні Кремля кажуть, що мали уявлення про реальні події завдяки листам, які до них доходили. Російське ж телебачення сприймали адекватно, розуміючи, що вірити йому неможливо.

Пряма мова Кольченка: "Коли дивився телебачення було і смішно (що вони говорять), і сумно, тому що є люди, які дивляться телевізор з серйозними обличчями, сприймають це дуже близько до серця".

Пряма мова Сенцова: "У вихідні дивився Кисельова. Не пропускаючи. Зрозумійте, розваг у в'язниці мало: цирку немає, театру немає. А тут все (одразу). Все дуже весело. Зрозуміло, що вірити не можна жодному його слову. Ким же треба бути, щоб в це вірити?! А так дивитися на нього звичайно весело. Збочене трошки задоволення".

Додатково: Російський пропагандист Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вєсті нєдєлі" на телеканалі "Росія" регулярно розповідає спотворену інформацію про події в Україні.

Валентина Романенко, УП
Теми: Сенцовзаручники
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