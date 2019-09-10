Сенцов: По выходным смотрел Киселева. Извращенное немного удовольствие...

Освобожденные из российского плена украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко говорят, что не боялись поддаться российской пропаганде.

Источник: пресс-конференция Сенцова и Кольченко

Детали: Бывшие узники Кремля говорят, что имели представление о реальных событиях благодаря письмам, которые до них доходили. Российское же телевидение воспринимали адекватно, понимая, что верить ему невозможно.

Прямая речь Кольченко: "Когда смотрел телевидение было и смешно (что они говорят), и грустно, потому что есть люди, которые смотрят телевизор с серьезными лицами, воспринимают это очень близко к сердцу".

Прямая речь Сенцова: "По выходным смотрел Киселева. Не пропуская. Поймите, развлечений в тюрьме мало: цирка нет, театра нет. А тут все (сразу). Все очень весело. Понятно, что верить нельзя ни одному его слову. Кем же надо быть, чтобы в это верить?! А так смотреть на него конечно весело. Извращенное немножко удовольствие.

Дополнительно: Российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.