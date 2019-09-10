Сенцов: У в'язниці листи – найважливіше, я жодного не викинув

Колишній "в'язень Кремля" український режисер Олег Сенцов зазначає, що російському полоні ще є наші громадяни і закликає підтримувати їх листами.

Джерело: прес-конференція Сенцова і Кольченка

Пряма мова: "Для будь-якого ув'язненого: політичний він, не політичний, українець, казах, хто завгодно. У в'язниці листи - це найважливіше. Ти можеш не поїсти день, ти можеш залишитися без передачі, щось можуть з тобою робити, але лист... Всі чекають листів. Тому пишіть. Про що завгодно. Просто це дуже підтримує".

Деталі: Сенцов зазначив, що йому писало багато людей, він намагався всім відповідати. Не всі листи до нього дійшли, і не всі свої листи йому вдалося відправити. Режисер каже, що іноді йому не дуже подобалося, що люди викладають в мережу деяку особисту переписку. Сенцов розповів, що з в'язниці привіз 22 кілограми макулатури.

Пряма мова: "Це листи - я жодного листа не викинув, всі привіз -, це книги і зошити. 15 штук, всі списані".

Додатково: Сенцов зазначив, що у нього готові дві нові книги: у вересні виходить збірка його оповідань, а в наступному році може вийти роман.