Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов: У в'язниці листи – найважливіше, я жодного не викинув

Вівторок, 10 вересня 2019, 13:57

Колишній "в'язень Кремля" український режисер Олег Сенцов зазначає, що російському полоні ще є наші громадяни і закликає підтримувати їх листами.

Джерело: прес-конференція Сенцова і Кольченка

Пряма мова: "Для будь-якого ув'язненого: політичний він, не політичний, українець, казах, хто завгодно. У в'язниці листи - це найважливіше. Ти можеш не поїсти день, ти можеш залишитися без передачі, щось можуть з тобою робити, але лист... Всі чекають листів. Тому пишіть. Про що завгодно. Просто це дуже підтримує".

Деталі: Сенцов зазначив, що йому писало багато людей, він намагався всім відповідати. Не всі листи до нього дійшли, і не всі свої листи йому вдалося відправити. Режисер каже, що іноді йому не дуже подобалося, що люди викладають в мережу деяку особисту переписку. Сенцов розповів, що з в'язниці привіз 22 кілограми макулатури.

Пряма мова: "Це листи - я жодного листа не викинув, всі привіз -, це книги і зошити. 15 штук, всі списані".

Додатково: Сенцов зазначив, що у нього готові дві нові книги: у вересні виходить збірка його оповідань, а в наступному році може вийти роман.

Валентина Романенко, УП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: