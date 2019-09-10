Сенцов: В тюрьме письма – самое важное, я ни одно не выкинул

Бывший "узник Кремля" украинский режиссер Олег Сенцов отмечает, что российском плену еще находятся наши граждане и призывает поддерживать их письмами.

Источник: пресс-конференция Сенцова и Кольченко

Прямая речь: "Для любого заключенного: политический он не политический, украинец, казах, кто угодно. В тюрьме письма – это самое важное. Ты можеш не поесть день, ты можеш остаться без передачи, что-то могут с тобою делать, но письмо.. Все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Просто это очень поддерживает".

Детали: Сенцов отметил, что ему писало много людей, он старался всем отвечать. Не все письма до него дошли и не все свои письма ему удалось отправить. Режиссер говорит, что иногда ему не очень нравилось, что люди выкладывают в сеть некоторую личную переписку. Сенцов говорит, что из тюрьмы привез 22 килограмма макулатуры.

Прямая речь: "Это письма – я ни одно письмо не выкинул, все привез –, это книги и тетради. 15 штук, все исписаны".

Дополнительно: Сенцов отметил, что у него готовы две новые книги: в сентябре выходит сборник его рассказов, а в следующем году может выйти роман.