Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ

Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Сотір Цацаров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vesti.

"Іноземні організації, про які ми стверджуємо і зібрали докази того, що він надавав послуги їм, знаходяться в Російській Федерації. Є дві організації - Товариство "Двоголовий орел" і "Російський інститут стратегічних досліджень", - сказав Цацаров.

Генпрокурор заявив, що слідчі зібрали докази щодо безпосередньої участі громадянина Болгарії як у схемі відмивання грошей, так і в схемі передачі секретної інформації.

Малінов, раніше двічі депутат від Соціалістичної партії, вийшов з-під арешту під заставу у розмірі близько 28 тисяч доларів. Йому заборонили виїжджати з країни.

У прокуратурі заявляють, що Малінов працював на дві організації майже дев'ять років, принаймні 30 разів зустрічаючись з директором Російського інституту стратегічних досліджень Решетніковим та з бізнесменом Костянтином Малофєєвим.

Під час останніх обшуків було знайдено низку документів, які свідчать, що Малінов виконував завдання, за які йому заплатили - йому та його компаніям. Окрім надання інформації про політичну ситуацію в Болгарії та на Балканах, Малінов також отримував гроші для організації різних заходів, а також для створення політичної партії, яка б працювала на зміну геополітичних інтересів Болгарії. Потрібно було створити аналітичний центр і придбати телеканали колишньої групи TV7.

Під час обшуків слідчі знайшли підготовлену Маліновим записку, яка була написана російською мовою і в якій він описав необхідність геостратегічної переорієнтації Болгарії на Росію та які заходи слід вжити для цього. Йшлося про "необхідну геополітичну переорієнтацію Болгарії або про те, що ми називаємо проектом "Болгарія".

У документі також було описано, що геополітична переорієнтація Болгарії мала відбуватися на основі православ'я, слов'янської культури та традицій. Слід було діяти у п'яти ключових сферах - діяльність НУО, створення та обслуговування веб-сайтів, створення власного телеканалу, аналітичного центру та створення партії.

Під час обшуків було також знайдено більше документів, які передбачають передачу акцій Vivacom, також згадувався російський банк ВТБ.

Громадський рух "Русофіли" діє в Софії з 2003 року. Метою організації є зміцнення дружби і співпраці між Болгарією і Росією. В травні 2019 року президент Росії Владімір Путін нагородив лідера руху Ніколая Малінова орденом Дружби.

ЗМІ дізналися про розслідування від дружини колишнього депутата і головного редактора газети "Дума" Юрія Борисова, який спочатку був одним із затриманих.