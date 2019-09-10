Болгария: обвиненный в шпионаже передал секретные данные организациям из РФ

В Болгарии предъявили обвинение в шпионаже главе движения "Русофилы" Николаю Малинову, а российскому генералу Леониду Решетникову запретили въезд в Болгарию в течение десяти лет.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Сотир Цацаров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vesti.

"Иностранные организации, о которых мы утверждаем и собрали доказательства того, что он оказывал услуги им, находятся в Российской Федерации. Есть две организации - Общество "Двуглавый орел" и "Российский институт стратегических исследований", - сказал Цацаров.

Генпрокурор заявил, что следователи собрали доказательства непосредственного участия гражданина Болгарии как в схеме отмывания денег, так и в схеме передачи секретной информации.

Малинов, ранее дважды депутат от Социалистической партии, вышел из-под ареста под залог в размере около 28 000 долларов. Ему запретили выезжать из страны.