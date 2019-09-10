В Україні пануватиме нетипова осіння погода

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Вівторок, 10 вересня 2019, 16:20

Джерело: Інтерфакс-Україна, Гідрометцентр

В Україні 11 вересня продовжить пануватиме тепле повітря з температурою, вищою за кліматичну норму для цього періоду.

Деталі: Цього дня в усій Україні - без опадів. Температура вночі 9-14°, на узбережжях морів до 18°, на крайньому сході країни і в Карпатах 5-8° тепла, вдень в Україні 24-29°.

У Києві в середу також без опадів. Температура вночі 12-14°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 вересня найвища температура вдень була зафіксована на відмітці 33,8 градусів тепла в 1898 році, а найнижча вночі - на відмітці 4,7 градуси вище за нуль у 1935 та 1968 роках.

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Теми: погода


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