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В Украине будет царить нетипичная осенняя погода

Вторник, 10 сентября 2019, 16:20
В Украине будет царить нетипичная осенняя погода

Источник: Интерфакс-Украина, Гидрометцентр

В Украине 11 сентября продолжит господствовать теплый воздух с температурой, выше климатической нормы для этого периода.

Детали: В этот день по всей Украине - без осадков. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем ​​в Украине 24-29°.

В Киеве в среду также без осадков. Температура ночью 12-14°, днем ​​26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 33,8 градусов тепла в 1898 году, а самая низкая ночью - на отметке 4,7 градуса выше нуля в 1935 и 1968 годах.

Темы: погода
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