В Украине будет царить нетипичная осенняя погода
Источник: Интерфакс-Украина, Гидрометцентр
В Украине 11 сентября продолжит господствовать теплый воздух с температурой, выше климатической нормы для этого периода.
Детали: В этот день по всей Украине - без осадков. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем в Украине 24-29°.
В Киеве в среду также без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,8 градусов тепла в 1898 году, а самая низкая ночью - на отметке 4,7 градуса выше нуля в 1935 и 1968 годах.
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