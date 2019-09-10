В Украине будет царить нетипичная осенняя погода

2602 просмотра
Вторник, 10 сентября 2019, 16:20

Источник: Интерфакс-Украина, Гидрометцентр

В Украине 11 сентября продолжит господствовать теплый воздух с температурой, выше климатической нормы для этого периода.

Детали: В этот день по всей Украине - без осадков. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем ​​в Украине 24-29°.

В Киеве в среду также без осадков. Температура ночью 12-14°, днем ​​26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 33,8 градусов тепла в 1898 году, а самая низкая ночью - на отметке 4,7 градуса выше нуля в 1935 и 1968 годах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания 9 сентября 2019, 11:44
По-осеннему ночью и по-летнему днем: неделя начнется сухой погодой 9 сентября 2019, 09:32
Рекордная летняя жара во Франции привела к почти 1500 смертям 9 сентября 2019, 08:58
Все новости
Главные новости
В новой Раде поймали первого кнопкодава
Рада сделала шаг к отмене "поправок Лозового"
Сенцов о походе в политику: Вопрос открыт
Суд Харькова признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова
Все новости
Фото

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве

еда

Как сделать макароны дома

Лайфхаки

Домашние лайфхаки по очистке дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів