Кремль визнав, що "прошляпив" американського шпигуна

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Олег Смоленков, якого американські ЗМІ називають шпигуном, дійсно працював в адміністрації президента РФ, але його нібито давно звільнили.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно Пєсков: "Смоленков кілька років тому був внутрішнім розпорядженням звільнений, його посада не відносилася до категорії вищих посадових осіб, так званих указних посад".

Деталі: За словами Пєскова, цього співробітника адміністрації Путіна звільнили близько двох або трьох років тому.

Він також заявив, що Смоленков за родом служби не мав прямих контактів з президентом РФ. Однак спікер Путіна сказав, що не знає, чи був Смоленком агентом ЦРУ чи ні. Зараз в Кремлі, за словами Пєскова, не знають, де перебуває колишній співробітник.

Дослівно Пєсков: "Всі ось ці міркування американських ЗМІ про те, хто кого екстрено вивозив, від кого рятував і так далі - це, самі розумієте, такий жанр, скоріше, pulp fiction,"кримінального чтива ", тому це давайте залишимо на їхній розсуд".

Що було раніше: 10 вересня американське видання The New York Times повідомило, що США забрали з Росії агента, який надавав важливу інформацію, зокрема щодо російського втручання у президентські вибори в Штатах.

Російське видання "Коммерсант" писало, що інформатором американських спецслужб міг бути колишній співробітник адміністрації президента РФ Олег Смоленков. Джерело "Ъ" у держорганах США підтвердило, що в репортажі CNN йдеться про Олега Смоленкова.

Смоленков зник із сім'єю 14 червня 2017 року, вирушивши в Чорногорію. Було відкрито провадження про вбивство, але зрештою ФСБ з'ясувала, що Смоленкови живі і перебувають в іншій країні.