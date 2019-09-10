Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, которого американские СМИ называют шпионом, действительно работал в администрации президента РФ, но его якобы давно уволили.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно Песков: "Смоленков несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".

Детали: По словам Пескова, этот сотрудника администрации Путина уволили порядка двух или трех лет назад.

Он также заявил, что Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ. Однако спикер Путина сказал, что не знает, был ли Смоленком агентом ЦРУ или нет. Сейчас в Кремле, по словам Пескова, не знают, где находится бывший сотрудник.

Дословно Песков: "Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, "криминального чтива", поэтому это давайте оставим на их усмотрение".

Что было раньше: 10 сентября американское издание The New York Times сообщило, что США забрали из России агента, который предоставлял важную информацию, включая российское вмешательство в президентские выборы в Штатах.

Российское издание "Коммерсант" пишет, что осведомителем американских спецслужб мог быть бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков. Источник "Ъ" в госорганах США подтвердил, что в репортаже CNN речь идет об Олеге Смоленкове.

Смоленков исчез с семьей 14 июня 2017 года, отправившись в Черногорию. Было возбуждено производство об убийстве, но в итоге ФСБ выяснила, что Смоленковы живы и находятся в другой стране.