Президент Чехії прийняв делегацію русинів, говорили про "більшу автономію" українського Закарпаття

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Середа, 11 вересня 2019, 02:41

Президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію "Світової ради підкарпатських русинів". Делегація обговорила з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні".

Про це посилаючись на повідомлення чеських ЗМІ пише Радіо Свобода.

До делегації увійшли лідери організації, яка нарікає на утиски русинів в Україні, деякі зі співрозмовників Земана також відомі тісними контактами у Росії. 

Серед інших учасників зустрічі у резиденції президента було семеро осіб, серед них Василь Джуган – голова Світової ради підкарпатських русинів у Чехії, його заступник Михайло Тяско, а також Дмитро Сидор, православний священник УПЦ (МП), засуджений у 2012 році в Україні (на три роки умовно) за звинуваченнями в сепаратизмі. Зустріч провели з нагоди 100-річчя початку перебування Підкарпатської Русі (по суті, нинішнього Закарпаття) у складі Чехословаччини. Учасники зустрічі повідомили, що передали чехам вітання, зокрема, від мера Ужгорода Богдана Андріїва і заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика.

Як зауважують чеські ЗМІ, делегація обговорила з Мілошем Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні". Зокрема, заступник голови Світової ради підкарпатських русинів Михайло Тяско наголосив, що "українська влада дотепер не визнає, не поважає нашу мову і нашу культуру"; зі свого боку, чеський президент "пообіцяв русинам, що про їхні проблеми говоритиме з українським президентом Володимиром Зеленським".

Нагадаємо:

  • Президент Чехії Мілош Земан має тісні контакти із представниками русинської організації, яка домагається визнання русинів в Україні та автономії Закарпаття і має прямі зв’язки з РФ.

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Теми: Чехія


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