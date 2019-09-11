Президент Чехии принял делегацию русинов, говорили о "большей автономии" украинского Закарпатья

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Среда, 11 сентября 2019, 02:41

Президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

Об этом со ссылкой на сообщение чешских СМИ пишет Радио Свобода.

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России.

Среди других участников встречи в резиденции президента было семь человек, среди них Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме. Встречу провели по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (по сути, нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии. Участники встречи сообщили, что передали чехам приветствия, в частности, от мэра Ужгорода Богдана Андрииву и заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика.

Как отмечают чешские СМИ, делегация обсудила с Земан вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине". В частности, заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско отметил, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру"; со своей стороны, чешский президент "пообещал русинам, что об их проблемах говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским".

Напомним:

  • Президент Чехии Милош Земан поддерживает тесные контакты с представителями русинской организации, которая добивается признания русинов в Украине и автономии Закарпатья и имеет прямые связи с РФ.

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Темы: Чехия


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