Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чехии принял делегацию русинов, говорили о "большей автономии" украинского Закарпатья

Среда, 11 сентября 2019, 02:41
Президент Чехии принял делегацию русинов, говорили о большей автономии украинского Закарпатья

Президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

Об этом со ссылкой на сообщение чешских СМИ пишет Радио Свобода.

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России.

Среди других участников встречи в резиденции президента было семь человек, среди них Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме. Встречу провели по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (по сути, нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии. Участники встречи сообщили, что передали чехам приветствия, в частности, от мэра Ужгорода Богдана Андрииву и заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика.

Как отмечают чешские СМИ, делегация обсудила с Земан вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине". В частности, заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско отметил, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру"; со своей стороны, чешский президент "пообещал русинам, что об их проблемах говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским".

Напомним:

  • Президент Чехии Милош Земан поддерживает тесные контакты с представителями русинской организации, которая добивается признания русинов в Украине и автономии Закарпатья и имеет прямые связи с РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Чехия
Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
Последние новости
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
Все новости...
Реклама: