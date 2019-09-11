Президент Чехии принял делегацию русинов, говорили о "большей автономии" украинского Закарпатья
Президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".
Об этом со ссылкой на сообщение чешских СМИ пишет Радио Свобода.
В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России.
Среди других участников встречи в резиденции президента было семь человек, среди них Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме. Встречу провели по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (по сути, нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии. Участники встречи сообщили, что передали чехам приветствия, в частности, от мэра Ужгорода Богдана Андрииву и заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика.
Как отмечают чешские СМИ, делегация обсудила с Земан вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине". В частности, заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско отметил, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру"; со своей стороны, чешский президент "пообещал русинам, что об их проблемах говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским".
Напомним:
- Президент Чехии Милош Земан поддерживает тесные контакты с представителями русинской организации, которая добивается признания русинов в Украине и автономии Закарпатья и имеет прямые связи с РФ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua