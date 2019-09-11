ООС: бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, 6 осіб постраждало

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Середа, 11 вересня 2019, 08:30

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. 

Про це йдеться у звіті штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військовослужбовці отримали поранення, а ще два – бойові травмування", - повідомляє штаб.

"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано", - йдеться у звіті командування військами.

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Теми: Донбас війна


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