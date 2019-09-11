Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, 6 человек пострадали

Среда, 11 сентября 2019, 08:30

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - сообщает штаб.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - говорится в отчете командования войсками.

Темы: Донбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
Все новости...
Реклама: