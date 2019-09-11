ООС: боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, 6 человек пострадали

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - сообщает штаб.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - говорится в отчете командования войсками.