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У Раді пояснили блокування поїздки депутатів на комітет ПАРЄ, де розглянуть звіт щодо Криму

Середа, 11 вересня 2019, 08:52

Документи на відрядження депутатів до Страсбурга на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму, вже підписані, заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Facebook Яременка.

Деталі: За словами нардепа, у голови Верховної Ради є право не підписувати відрядження депутата під час пленарної сесії, та у нинішній ситуації річ в іншому.

Пряма мова Богдана Яременка ("Слуга народу"): "Потрібно було переконатися, що держава Україна, її "стара делегація" і "нова" Верховна Рада суголосно оцінюють обговорюваний в комісії з недискримінації документ.

Виникла потреба пересвідчитися, що представники "старої" делегації не просто з захопленням хвалитимуть свою ініціативу – доповідь про становище кримських татар в окупації, але уважно ознайомляться з текстом, помітять в ньому ті загрози, які помітили професіонали, і що буде вироблено спільний підхід до того, як не дати зробити цю доповідь гіршою".

За словами Яременка, зараз усі позиції узгоджено, а документи на відрядження підписано.

Передісторія:

  • Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв звинуватив голову Верховної ради Дмитра Разумкова у блокуванні поїздки на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму.
  • В порядку денному наступної сесії ПАРЄ розгляд цього питання справді запланований на осінню сесію та відбудеться 2 жовтня. Комітет має затвердити проєкт доповіді 12 вересня.
  • Нова українська делегація поки не сформована, але за правилами ПАРЄ діє попередній склад, поки не буде затверджений новий список депутатів.

Теми: Верховна РадаПАРЄКримРосіяправа людини
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