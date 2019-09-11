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В Раде объяснили блокирование поездки депутатов на комитет ПАСЕ, где рассмотрят отчет по Крыму

Среда, 11 сентября 2019, 08:52

Документы на командировки депутатов в Страсбург на заседание, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму, уже подписаны, заявил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на в Facebook Яременко

Детали: По словам нардепа, у главы Верховной Рады есть право не подписывать командировку депутата во время пленарной сессии, но в нынешней ситуации дело в другом.

Прямая речь Богдана Яременко ("Слуга народа"): "Нужно было убедиться, что государство Украина, ее "старая делегация" и "новая" Верховная Рада созвучно оценивают обсуждаемый в комиссии по недискриминации документ.

Возникла потребность убедиться, что представители "старой" делегации не просто с восторгом хвалят свою инициативу – доклад о положении крымских татар в оккупации, но внимательно ознакомятся с текстом, заметят в нем те угрозы, которые заметили профессионалы, и что будет выработан общий подход к тому, как не дать сделать этот доклад хуже".

По словам Яременко, сейчас все позиции согласованы, а документы на командировку подписаны.

Предыстория:

  • Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседания, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.
  • В повестке дня следующей сессии ПАСЕ рассмотрение этого вопроса действительно запланирован на осеннюю сессию и состоится 2 октября. Комитет должен утвердить проект доклада 12 сентября.
  • Новая украинская делегация пока не сформирована, но по правилам ПАСЕ действует предыдущий состав, пока не будет утвержден новый список депутатов.

Темы: Верховная РадаПАСЕКрымРосcияправа человека
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